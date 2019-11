(ANSA) – TORINO, 5 NOV – Una Lokomotiv Mosca a caccia di equilibrio e di punti, evitando l’atteggiamento troppo prudente visto all’andata all’Allianz Stadium. Pensa positivo il tecnico dei russi, Juri Pavolovic Semin, alla vigilia della sfida con la Juventus, un’ultima spiaggia per i moscoviti in chiave passaggio del turno di Champions. “L’obiettivo è portare a casa punti – dice il tecnico della Lokomotiv -,e creare dei problemi alla Juventus”. Preservando l’equilibrio, fondamentale per non farsi infilare dalla manovra degli uomini di Sarri: “Sarà importante trovare equilibrio tra attacco e difesa, la Juve ha attaccanti veloci, bravi in contropiede: per non farci trovare sorpresi servirà equilibrio”. Parola ripetuta come un mantra, quasi a giustificare la difesa ad oltranza del match di andata, per altro sbloccato dai russi con un gol di Aleksey Miranchuk. Che domani ritroverà il gemello, Anton, recuperato in extremis: “C’è positività, Anton è in gruppo, Smolov è recuperato, Joao Mario sta bene e anche Krychowiak si è ristabilito”.