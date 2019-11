(ANSA) – ROMA, 5 NOV – Addio a Mario Cotelli: è morto stamattina lo storico tecnico della Valanga Azzurra di sci. Lo ha annunciato, come riferisce la Federsci sul suo sito, il fratello Chicco. Cotelli, direttore tecnico di quella squadra che contava nelle sue file tra gli altri Gustavo Thoeni e Piero Gros negli anni ’70, aveva 76 anni, e da tempo era in cura per un’insufficienza renale che si era aggravata nell’ultimo periodo.