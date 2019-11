(ANSA) – ROMA, 5 NOV – “Ho un buon rapporto con Bale, e ci diciamo ‘buongiorno’ ogni mattina. E voglio sottolineare che sono stupidaggini le voci secondo cui non lo vorrei: nessuno può mettermi in bocca cose false. Chiariamo una cosa: voglio che Gareth rimanga con noi fino al termine della stagione”. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Galatasaray, l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane è costretto a parlare del suo rapporto con Bale, viste le tante domande sull’argomento e le voci di un possibile addio del giocatore a gennaio. “Ho ben chiaro in mente che voglio che resti – ribadisce Zidane – e anche se non siamo in rapporti molto stretti, vorrei specificare di non aver mai avuto problemi con lui. A me interessa che stia bene”. Intanto Bale ‘marca visita’ ma il ct del Galles Ryan Giggs lo ha convocato per le partite di novembre. “Gareth non è pronto – dice ‘Zizou’ -, e non può allenarsi normalmente. Il Galles ha il diritto di convocarlo perché si tratta di date Fifa e non possiamo opporci. Io non dubito di Bale”.