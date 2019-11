(ANSA) – BRUXELLES, 5 NOV – “Ci rammarichiamo per la notifica degli Usa sul ritiro dall’accordo di Parigi”. Ma “per noi l’uscita di uno dei principali partner non cambia niente, perché tutti gli altri restano impegnati e andiamo avanti col lavoro per la Cop25” di Madrid. “L’intesa ha fondamenta forti e resterà. Le sue porte rimarranno aperte e speriamo che un giorno gli Stati Uniti le varchino di nuovo”. Così la portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva.