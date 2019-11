(ANSA) – MOSCA, 5 NOV – Le speranze di porre fine alla divisione dell’Europa legata alla caduta del muro di Berlino si sono avverate solo in parte ma l’attuale crisi nelle relazioni tra Russia e Occidente può essere risolta. Lo ha affermato l’ex presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov parlando ad un incontro con un gruppo di personaggi della cultura e uomini d’affari tedeschi tenutasi alla Fondazione Gorbaciov. L’incontro è stato dedicato all’imminente trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. “Un sistema affidabile di sicurezza comune, di prevenzione e risoluzione dei conflitti non è stato creato in Europa e questo è molto necessario per il nostro continente”, ha detto Gorbaciov sottolineando come “l’amara esperienza degli ultimi anni” lo dimostri. “Non dobbiamo arrenderci”, ha detto, aggiungendo che “l’attuale generazione di leader può mostrare saggezza, responsabilità e ricostruire il dialogo e la fiducia”.