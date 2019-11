WASHINGTON. – Sono i primi due articoli della Costituzione americana a regolare l’impeachment, ovvero la messa in stato di accusa del presidente degli Stati Uniti. Ecco come funziona.

QUANDO SCATTA L’INDAGINE. In presenza di comportamenti eccezionalmente gravi che configurano l’alto tradimento, l’attentato alla Costituzione e reati come l’abuso di potere, la corruzione e la violazione della sicurezza nazionale.

LA PRIMA FASE ALLA CAMERA. Alcune commissioni parlamentari si mettono a caccia di prove raccogliendo carte e testimonianze. I risultati confluiscono in commissione giustizia che dovrà decidere se le accuse sono sufficienti o meno per l’impeachment. Se sì, si va al voto a maggioranza semplice in aula.

IL PROCESSO AL SENATO. Scatta se l’aula della Camera avrà votato per l’impeachment. Tutto avverrà sotto la supervisione del presidente della Corte Suprema. Il voto finale del Senato sarà a maggioranza dei due terzi. Se l’aula vota a favore l’impeachment è definitivo, senza possibilità di appello. Il presidente dovrà lasciare l’incarico.

I PRECEDENTI. Solo due presidenti nella storia Usa sono stati sottoposti a un’inchiesta formale di impeachment, entrambi assolti: il repubblicano Andrew Johnson (1868), che si salvò per un solo voto dall’accusa di abuso di potere e il democratico Bill Clinton (1998), accusato di aver mentito e ostacolato la giustizia nel caso Lewinsky. Richard Nixon invece si dimise nel ’74, evitando così un sicuro impeachment per lo scandalo Watergate. Falliti i tentativi di mettere in stato di accusa George W. Bush per la guerra in Iraq.