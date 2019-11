CARACAS – Este martes, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó que después que asuma su cargo el próximo, 14 de enero de 2020, romperá totalmente las relaciones con Venezuela y expulsará a todos los diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro.

Lo dijo en una rueda de prensa al ser consultado acerca de la reciente expulsión del cuerpo diplomático venezolano de El Salvador.

“Lo vamos a hacer el 14 de enero. Vamos a romper totalmente relaciones con la Venezuela de Maduro”, manifestó el político.

Asimismo, añadió que su futuro gobierno reconocerá al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

El presidente electo guatemalteco intentó ingresar en octubre pasado a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero el gobierno de Maduro no lo admitió debido a que presentó un pasaporte italiano y su visita no era con fines turísticos o privados, además de no contar con una invitación del Ejecutivo.