CARACAS – Este 8 de noviembre inicia en Caracas el Festival de Cine Europeo “Euroscopio”, con una 15ª edición fortalecida que destaca con la participación de 14 países y 24 películas de un interesante grupo de cineasta que se estrenan en las carteleras venezolanas.

Con producciones recientes y la gran mayoría galardonas con los máximos reconocimiento del cine del viejo continente, se presentarán en el país títulos no comercializados antes, de naciones como Croacia, Eslovenia o Hungría, entre otros.

Durante el mes de noviembre el público capitalino podrá disfrutar de esta amplia programación con gran número de funciones gratuitas y otras a precios atractivos, que mostrará a los amantes del séptimo arte diferentes historias y una variada temática con un reflexivo contenido social, donde destaca el drama, el tema femenino, la inmigración, la pobreza y los derechos de la mujeres, entre otros tópicos muy bien tratados y que se manejan actualmente en el continente europeo.

Luego en el mes de diciembre Eurocospio se traslada al interior del país, y la programación se replicará en diferentes ciudades para darles la posibilidad a más personas de disfrutar y deleitarse con el festival europeo.

Isabel Brilhante Pedrosa, Embajadora de la Unión Europea, explicó que el objetivo de la edición 2019 del festival es que el público venezolano pueda apreciar con los 24 films el trabajo de los creadores europeos, quienes hablan de valores, tradiciones, identidad y buscan reflejar la diversidad y riqueza cultural que une al continente europeo.

Las naciones que este año se suman a la edición 2019 son: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza y el Festival Euroscopio 2019 es organizado por la Delegación de la Unión Europea, en colaboración con las misiones diplomáticas de los países europeos presentes en Venezuela, así como de sus institutos culturales.

Comentó la Embajadora que todas las películas han recibido importantes nominaciones y reconocimientos en los festivales más relevantes del planeta y gran parte son producciones nuevas y algunas de jóvenes directores.

Durante la presentación de la XV edición de Euroscopio estuvieron además el Presidente del Centro Cultural Chacao, Florentino Mendoza; el Presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, William Santana; los Embajadores de Francia y Portugal, Romain Nadal y Carlos Amaro, respectivamente; la Encargada de Negocios de Polonia, Milena Lukasiewicz; la Agregada Cultural de España, Laura López; la Directora del Instituto Goethe, Stephanie Maiwald; la Agregada Cultural del Instituto Italiano de Cultura, Marina di Cicco; el Consejero Cultural y Económico de la Embajada del Reino de los Países Bajos, César Crespo; el Agregado Cultural del Consulado de Dinamarca, Julio Sorondo, y el Agregado de Asuntos Políticos y Culturales de la Embajada de Suiza, David da Silva.

Durante el lanzamiento, cada delegado comentó acerca de la proyección de su país y explicó sobre la temática y la trayectoria de los realizadores y actores.

Gran pantalla

En cuanto a las locaciones y salas, informaron que en Caracas los films podrán verse en el Trasnocho Cultural del Paseo Las Mercedes con funciones gratuitas de lunes a viernes; en la Cinemateca Nacional a través de sus salas en el Museo de Bellas Artes, CELARG y Margot Benacerraf de Uneartes; en el Centro Cultural Chacao, en Los Galpones y en diferentes espacios abiertos de Baruta, a través de Cine Jardín y el Gran Cine Móvil.

Explicaron los organizadores que a partir de diciembre las producciones europeas en el resto de Venezuela podrán apreciarse en la red de salas de la Cinemateca Nacional, en las locaciones de de Macuto (Vargas), San Felipe (Yaracuy), San Carlos (Cojedes), San Cristóbal (Táchira), Tucupita (Delta Amacuro), así como en Valencia (Carabobo), en los cines Patio Trigal.

Las propuestas cinematográficas

De las películas seleccionadas este año, dos son documentales que retratan por un lado los grandes consorcios de internet (Los limpiadores, Alemania, 2018), y la inmigración y educación (Los niños de la señorita Kiet, Países Bajos, 2016).

La cartelera se completa con los siguientes títulos: Fritz Lang (Alemania, 2016); King of the Belgians (Bélgica, 2016); The Constitution (Croacia, 2016); A second chance (Dinamarca, 2014); The hunt (Dinamarca, 2012); The miner (Eslovenia, 2017); Júlia ist (España, 2017); María (y los demás) (España, 2016); Las banderas de papel (Francia, 2019); Algo está pasando (Francia, 2018); Kills on wheels (Hungría, 2016); A Ciambra (Itaila, 2018); El vicio de la esperanza (Italia, 2018); Bogowie / Dioses (Polonia, 2014); Mug / Rostro (Polonia, 2018); Pedro e Inés (Portugal, 2018); Mamá es la que sabe (Portugal, 2016); Saint George (Portugal, 2016); Drifters (Suecia, 2015); Historias de Estocolmo (Suecia, 2014); Sami blood (Suecia, 2016), y El orden divino (Suiza, 2017).

Italia presente

Marina Di Cicco , representante del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, destacó que Italia esta representada este año por dos películas que tiene similitudes dirigidas por directores muy jóvenes la primera se llama “A Ciambra” que es una localidad en el sur de Italia donde grabó su primer largometraje y que le dio pie para hacer el segundo que es justamente el que presenta.

Cuando rodaba el film al director le roban su carro y un niño llamado Pio de 11 años lo ayuda a recuperar su vehículo. Tres años después Pio y su familia son los protagonistas de su segundo film llamada “A Ciambra”, donde son actores amateur que se representan a sí mismo y las vicisitudes que viven en el pais.

La obra se inspira en Pio y en lo que hace para demostrarle a su hermano mayor que ya es adulto. En la película se reflejan las decisiones, los temores y todo lo que enfrenta un niño además de tocar el tema de la inmigración.

Este film recibió numeras nominaciones y 4 importantes premios internacionales y muchos premios nacionales.

En la segunda película es un drama de ficción llamada “El vicio de la esperanza”, también dirigida por un joven director napolitano que ha hecho 4 largometraje y presenta la historia de una muchacha llamada Maria, también está ambientada en el sur de Italia, quien vive en un botadero de basura con su perro y es víctima y cómplice de delitos, prostitución y del vientre en alquiler, hasta que la vida le da la oportunidad de elegir y decide “Vivir con esperanza”, y allí elige escoger entre el amor y el sacrifico.

Finalmente, Di Cicco luego de agradecer a la UE por incluir a Italia en el festival, invitó a ver las proyecciones e integrarse a todo lo que ofrece la edició del festival 2019.

Para ver detalles de la programación puede consultar las redes y portal de la Unión Europea y carterelas cinematrográficas.

