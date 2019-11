CARACAS – El diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia fue el encargado este martes de mencionar los nombres de los parlamentarios de la MUD postulados para formar parte del Comité Preliminar, para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Los diputados: Ángel Medina (PJ), Luis Aquiles Moreno (AD), Stalin González (UNT), Piero Maroun (AD), Olivia Lozano (VP) y Franklyn Duarte (Copei) conforman a partir de hoy el comité preliminar.

Vale recordar que son 11 los diputados que deben integran el Comité de Postulación Electoral, tras los seis designados por la MUD, restan cinco que corresponden al Psuv.

El diputado representante del Bloque de la patria, Julio Chávez, indicó que pedirán a la Asamblea Nacional Constituyente una “comisión de enlace” para la renovación de los rectores del CNE, es decir, que se haga un nombramiento conjunto entre el Poder Legislativo y la Constituyente, , no obstante, minutos después, designaron los primeros tres: William Gil (PSUV), Nosliw Rodríguez (PSUV) y Jesús Montilla (PSUV).

Durante la sesión, el diputado Carlos Berrizbeitia desafió a la bancada oficialista a que cumpla con su papel para hallar una solución a la grave crisis que atraviesa el país. “La expectativa que tiene el país es que ustedes (gobierno de Maduro) le cumplan al pueblo venezolano, ojalá que no sea una estrategia más para aferrarse al poder. Es imposible que haya elecciones sin el cambio del CNE”, sentenció.

“Dios quiera que ustedes no estén jugando con lo que quieren los venezolanos, que es una salida a la crisis que padece el país. No existe un solo venezolano que no quiera una salida democrática”, agregó el parlamentario.

Mientras, la diputada Olivia Lozano afirmó que “los integrantes de la Comisión se comprometen a garantizar unas elecciones presidenciales libres y transparentes. El pueblo debe tener confianza, lograr la reinstitucionalización y la paz”.

“Hoy estamos concretando la lucha que hemos librado para el rescate de los poderes públicos, el Comité se compromete a nombrar a un CNE transparente, al poder que va a regir unas elecciones presidenciales para salir de la usurpación”, agregó la parlamentaria.

Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, aclaró que “Hoy se encuentran discutiendo la designación del Comité Preliminar de 11 diputados. Estamos desarrollando el acuerdo que estuvimos discutiendo en Oslo por unas elecciones libres, justas y transparentes. Esperamos por la propuesta del PSUV”, concluyó.