(ANSA) – WASHINGTON, 5 NOV – “Entrambe le trascrizioni diffuse oggi mostrano che per questo illegittimo impeachment farsa ci sono ancora meno prove di quanto si pensasse prima”: così la Casa Bianca in una nota dopo la divulgazione delle testimonianze dell’inviato Usa in Ucraina Kurt Volker e dell’ambasciatore americano alla Ue Gordon Sondland. “Nessuna quantità di titoli osceni da parte di media faziosi, volti chiaramente a influenzare la narrativa, cambia il fatto che il presidente non ha fatto nulla di male”, prosegue.