Pensionati italiani all’estero

Dopo una vita di lavoro e dopo quindi aver maturato finalmente il diritto alla pensione INPS, i pensionati italiani cercano alternative di trasferirsi a vivere in paesi ove godersi la propria pensione, prediligendo luoghi in cui la tassazione é agevolata oppure dove ci sono importanti sgravi fiscali; magari in un posto dove il costo della vita é più basso e il clima sia migliore per vivere dignitosamente con la pensione INPS magari in una meta esotica, oppure in una città cosmopolita oppure dai parenti che si sono trasferiti tanti anni fa.

Secondo gli ultimi numeri dell’INPS, si evidenzia come quasi mezzo milione di pensionati italiani abbiano deciso di trasferirsi all’estero. In primis é da rilevare che é possibile ricevere all’estero solo la pensione derivante da lavoro.

D’altro canto il cosiddetto assegno sociale invece (che molti chiamano ancora “pensione sociale” o “pensione minima”, non può essere inviata a soggetti che risiedono stabilmente all’estero. Infatti per quest’ultima sine qua non bisogna avere la dimora abituale in Italia.

Parallelamente per chi invece ha una pensione da lavoro (pensione di anzianità), non vi é alcun problema: l’INPS é tenuto a versare la pensione al pensionato, ovunque egli risieda, siccome ha pagato i contributi per tutta una vita e ha diritto di spendere la pensione come e dove vuole. Ma quali sono i posti dove conviene andare a vivere e godersi la pensione?

All’uopo, occorre valutare diversi aspetti: il clima, che un anziano prediligerà mite, estivo, esotico e soprattutto il cambio euro/moneta locale. Il luogo ideale, é quindi quello che possa garantire un bel clima, un buon cambio con l’euro e un costo della vita basso. Ma occorre anche valutare la qualità della vita, la presenza di criminalità.

Tra i posti più gettonati dai pensionati che hanno deciso di andare all’estero, ci sono le isole Canarie, il il Kenya, la Costa Rica, Santo Domingo, la Thailandia e l’Indonesia. Queste sono le destinazioni preferite, tanto da essere state battezzate con il nome di “spiagge dell’Inps”.

Chi non vuole allontanarsi dall’Europa e non ha paura dei climi freddi, sceglie Paesi dell’est, come la Polonia e l’Ungheria. Altre destinazioni gradite il Portogallo e la Grecia. Luoghi dove con pensioni dai 600 ai 1000 euro al mese, si vive più che bene, molto meglio che in Italia; in questi Paesi poi, non solo si può vivere bene con meno di 1000 euro al mese, ma si può anche comprare casa con cifre molto ridotte rispetto all’Italia.