(ANSA) – NAPOLI, 6 NOV – Sulla strada statale 163 “Amalfitana”, nel Salernitano, è chiuso da questa notte il tratto al km 16,500 a Positano, in provincia di Salerno, a causa della caduta di alcuni massi sul piano stradale. I veicoli che viaggiano in direzione Praiano e Conca dei Marini devono effettuare una deviazione lungo la strada provinciale “Agerolina”, mentre i veicoli diretti verso Positano vengono deviati in direzione Castellammare di Stabia. Sul posto il personale di Anas e delle Forze dell’ordine sono al lavoro per la gestione della viabilità e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida.