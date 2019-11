(ANSA) – ROMA, 6 NOV – “Il razzismo esiste da secoli ed è una forma di violenza”: l’ex difensore di Juventus e Parma, Lilian Thuram -creatore della fondazione “Education contre le racisme”- a Radio 24 parla degli insulti a Balotelli, domenica scorsa durante Verona-Brescia e definisce il tecnico scaligero, Ivan Juric -che ha detto di non aver sentito gli insulti- “molto pericoloso”. “Quando sento l’allenatore del Verona, io dico che è una persona molto pericolosa. Ha detto che non ha sentito niente, è questo il pericolo. Quando una persona viene aggredita, sono gli altri a dover dare una risposta giusta, non chi viene aggredito. Quando gli altri giocatori decideranno di uscire dal campo, le cose cambieranno velocemente. Se vedi in strada un’aggressione a una donna, che fai? Aspetti che lei trovi una soluzione? Il razzismo è una violenza”.