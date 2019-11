(ANSA) – NAPOLI, 6 NOV – Il Napoli comunica che “con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti”. Lo si legge in una nota ufficiale “aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire”.