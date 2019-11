(ANSA) – ROMA, 6 NOV – In Europa si gioca troppo e a risentirne è lo spettacolo in campo visto che gli infortuni dei calciatori si moltiplicano. È il punto di vista del tecnico della Roma Paulo Fonseca che, alla vigilia dell’impegno in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach si è detto disponibile a guadagnare meno pur di trovare una soluzione al problema. “Se sarei disposto a tagliarmi lo stipendio per avere meno partite in calendario? Sì, perché no? – confessa il portoghese -. Sono disposto a tutto, compreso a perdere dei soldi per avere un migliore spettacolo”. “A tutti piace guardare il calcio in tv, ma anche godere di uno spettacolo con i migliori giocatori. E invece si giocano troppe partite, e questo non succede solo in Italia ma in ogni campionato – sottolinea Fonseca -. Questo da un punto di vista fisico comporta dei problemi che impediscono alle squadre di avere a disposizione i migliori calciatori. Se non si gioca in campionato, si gioca in Europa, e poi ci sono gli impegni delle nazionali.Tutto ciò va ripensato”.