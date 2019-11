(ANSA) – ROMA, 06 NOV – “La partita di domani è decisiva più per il Borussia che per noi ma è importante per entrambe le squadre”. Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia dell’impegno di Europa League in casa del M’gladbach. “Sarà una partita diversa dall’andata” aggiunge il portoghese, evitando di tornare sull’errore arbitrale che all’Olimpico ha regalato il rigore del pareggio ai tedeschi a tempo scaduto: “È passato, non pensiamoci più, pensiamo a lottare tutti insieme per vincere. Chi lavora nella Roma deve sempre giocare per vincere, a prescindere dalla competizione”. Fonseca non si è poi sbilanciato sul ritorno in campo del capitano Florenzi (“è pronto per giocare, vediamo se ci sarà o no”) ma ha fatto capire che non ci saranno particolari stravolgimenti: “Turnover? Penso che con tante partite se è possibile cambiare è positivo, ma in questo momento da noi non è possibile farlo. La verità è che se domani si potesse cambierei, ma adesso non è possibile”.