(ANSA) – ROMA, 6 NOV – I 75 anni di una leggenda. Gigi Riva compie gli anni domani, e da giorni il telefono della sua casa di Cagliari squilla, per ammiratori e amici che lo riscaldano di affetto. “Sì, davvero tanta gente mi vuole bene, questo affetto lo sento e mi fa piacere”, dice Rombo di Tuono in un’intervista a Rai Sport. “75 anni sono tanti, si va in discesa…Ho superato bene qualche acciacco degli ultimi tempi, diciamo che mi accontento”, prosegue Riva. “Il calcio mi diverte ancora, registro e rivedo la sera, con calma, al culmine delle mie giornate in casa con figli e le nipoti, ne ho cinque e tutte femmine, e loro sanno che il nonno ha sempre un regalo tra le mani. Certo, il calcio è cambiato, ma c’è spazio e divertimento per tutti. E poi che soddisfazione questo Cagliari…”. A divertir meno anche Riva e’ il razzismo. “C’e’ nella vita di tutti i giorni, poi e’ inevitabile che la domenica l’imbecille non si trattiene. Alla gente dico: continuate ad andare allo stadio, ma comportatevi bene”.