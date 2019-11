(ANSA) – ROMA, 6 NOV – “Nelle periferie bisogna venirci non per fare comizi ma per risolvere i problemi: oggi finalmente buone notizie da Torre Maura, un quartiere della periferia di Roma. Grazie alla Regione Lazio e all’Ater parte la riqualificazione urbana di un complesso molto importante: un campo di calcetto, di beach volley, un percorso attrezzato per lo sport”. Così su Fb segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “È stato possibile grazie al fatto – prosegue Zingaretti – che il diritto e le condizioni di vita dei cittadini per la Regione Lazio sono tornati al primo posto. Non ci fermiamo qui: dopo Corviale e Torre Maura ci saranno altri interventi, proseguiremo con il piano straordinario delle case popolari, soprattutto nelle periferie delle città. La sabbia dei mondiali di beach volley nel campo di Torre Maura è un simbolo dell’idea che c’è dietro il piano straordinario di interventi che finalmente non sono parentesi nel deserto, ma parte di una strategia di riqualificazione”.