(ANSA) – MILANO, 6 NOV – Gian Piero Gasperini cambia la sua Atalanta per la gara di Champions contro il Manchester City: fuori Muriel, in attacco ci saranno Gomez e Ilicic con Pasalic – preferito a Malinovskyi – sulla trequarti. Davanti a Gollini ci saranno Toloi, Djimsiti e Palomino; a centrocampo Hateboer, De Roon, Freuler e Castagne. Guardiola invece rinuncia ad Aguero e schiera Gabriel Jesùs come centravanti, servito da Mahrez, Sterling, Bernardo Silva e De Bruyne. Gundogan sarà il playmaker davanti alla difesa. Dietro ci saranno Cancelo, Otamendi, Fernandinho e Mendy. Ederson sarà il portiere titolare.