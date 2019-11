(ANSA) – ROMA, 6 NOV – Juventus batte Lokomotiv Mosca 2-1 in una partita del gruppo D di Champions League disputata al ‘Central Stadium’ della capitale russa. Queste le reti: nel pt 4′ Ramsey, 12′ Aleksei Miranchuk; nel st 48′ Douglas Costa. La vittoria sul capo della Lokomotiv vale per la Juve il passaggio agli ottavi di finale con due turni di anticipo. In classifica infatti la squadra di Sarri sale a 9 punti, contro i 7 dell’Atletico Madrid (in campo fra poco), i 3 della Lokomotiv e gli zero punti del Bayer Leverkusen, che incontra questa sera i ‘colchoneros’.