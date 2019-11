(ANSA) – ROMA, 6 NOV – Rodolfo Fiesoli, condannato stasera con sentenza definitiva dalla Cassazione per la vicenda della Comunità ‘Il Forteto’, si è costituito presso il comando provinciale dei carabinieri di Padova, città che ha raggiunto oggi dopo aver lasciato la rsa di Aulla (Massa Carrara) dove soggiornava da mesi. A quanto si apprende, intenzione di Fiesoli sarebbe stata quella di costituirsi al carcere di Padova per scontare la pena in quel penitenziario ma sarebbe stato convinto poi a consegnarsi ai carabinieri della città veneta.