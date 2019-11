CARACAS – La Coppa Venezuela entra nel rush finale: Academia Puerto Cabello, Metropolitanos, Monagas e Zamora daranno il 100% per aggiudicarsi il primo round nelle semifinali. L’unica formazione che ha la possibilità di fare l’accoppiata Torneo Clausura-Coppa Venezuela é quella capitolina. Va ricordato che la vincente della competizione si qualificherà per la prossima edizione della Coppa Sudamericana.

Nello stadio Monumental di Maturín, il Monagas ospiterà il Metropolitanos. I “guerreros del Guarapiche” sperano di salvare una stagione disastrosa portando a casa la Coppa Venezuela. Basta guardare le statistiche, nel Torneo Clausura non vincono da 12 giornate (5 pareggi e 7 sconfitte).

In questa edizione della Coppa nazionale, la formazione orientale ha superato per 7 – 2 nei sedicesimi di finale il Dynamo Puerto, poi negli ottavi ha superato 4 -2 ai calci di rigore l’Angostura. Mentre nei quarti di finale ha eliminato il Deportivo La Guaira grazie ai gol in trasferta (globale 2 -2).

Dal canto suo, il Metropolitanos nel suo percorso nella Coppa Venezuela ha affrontato Petroleros de Anzoátegui (globale 5 – 3), Estudiantes de Caracas (2 – 1) e Caracas (1 – 1 , grazie ai gol in trasferta). I viola stanno vivendo un semestre da favola, non solo nella coppa nazionale ma anche nel Torneo Clausura dove sono ancora in corsa per un posto nei play off.

Nell’altra semifinale si affronteranno Academia Puerto Cabello – Zamora. Per la squadra dello stato Carabobo questa é la prima volta in una semifinale della Coppa nazionale, mentre i llaneros hanno vissuto questa esperienza qualche anno fa.

L’Accademia é arrivata in semifinale dopo aver eliminato a: TFC Maracaibo (globale 5 – 3), Trujillanos (4 – 3) ed i campioni in carica dello Zulia (3 – 0).

Dal canto suo lo Zamora dal 2011 é una corazzata vincente, sempre ai vertici della classifica e due presenze nella finale della Coppa Venezuela: 2011 (ko con Trujillanos) e 2017 (battuto dal Mineros). Ma in campionato ha sempre messo in bacheca un trofeo in questo decennio. In questa stagione, i bianconeri di Barinas hanno deluso un po’ e l’unica gioia potrebbe arrivare grazie alla Coppa Venezuela.

(di Fioravante De Simone)