CARACAS – A Bogotá si é svolto il sorteggio del preolímpico, che si disputerà tra il 18 ed il 30 gennaio in Colombia. La dea bendata ha inserito la Vinotinto nel girone A insieme a Colombia, Argentina, Ecuador e Cile.

“Avevamo analizzato le nostre avversarie, anche per la formula del torneo. Credo che ci sarà tanta parità, lavoreremo tanto per arrivare al top della forma. Il nostro è un gruppo difficile, ma ho ottime sensazioni. Siamo nello stesso girone che i padroni di casa, e quella contro i cafeteros é sempre una gara a parte”.

La vinotinto farà il suo esordio martedì 21 gennaio, alle 19:00 (ora di Caracas), contro il Cile nello stadio Centenario della città di Armenia. Sei giorni dopo, volerà a Pereira per affrontare (alle 19:00) nello stadio Hermán Villegas Ramírez l’Ecuador

Nella terza giornata del girone A, la nazionale creola affronterà la Colombia a Pereira, il fischio d’inizio é in programma alle 21:30 (ora di Caracas). Nello stesso scenario, la vinotinto chiuderà la sua partecipazione nel primo turno affrontando l’Argentina alle 19:00.

Per preparare il meglio il torneo, durante la data Fifa, la nazionale di Bonaccorso affronterà in due occasioni il Paraguay, entrambe le gare si disputeranno in terra Guaraní.

(di Fioravante De Simone)