CARACAS – Sul campo Tre Fontane, la Vinotinto femminile é stata battuta per 4 – 2 dalla Roma. Creole subito in vantaggio grazie alle reti di Paola Villamizar (8’) e Oriana Altuve (14’), poi al 21esimo le giallorosse hanno accorciato le distanze grazie al rigore trasformato dalla norvegese Andrine Hegerberg. Si va al riposo con la nazionale allenata da Pamela Conti in vantaggio di 1 – 2.

Nella ripresa le capitoline hanno prima pareggiato i conti grazie al gol di Amelie Thestrup (51’), dopo due giri di lancette la Herberg ha siglato la sua doppietta e Lindsey Thomas ad un quarto d’ora dal fischio finale.

La migliore in campo nella sfida Roma – Venezuela é stata la norvegese Herberg: nel primo tempo realizza freddamente il rigore che accorcia le distanze e rimette in carreggiata la formazione della Bavagnoli. Non contenta, nella ripresa realizza il 3-2 e confeziona l’assist per il 4-2 di Thomas.

La nazionale allenata dalla siciliana Pamela Conti, continuerà la sua preparazione nella città eterna prima di sfidare il San Marino.

Il tabellino

Roma – Venezuela 4 – 2

Reti: Andrine Hegerberg (18’P e 54’), Teshtrup (51’) e Lindsey Thomas (74’). Paola Villamizar (8’) e Oriana Altuve (14’)

Roma (4): Valentina Casaroli, Federica Di Criscio, Allyson Swaby, Heden Corrado (Corelli 46’), Elonora Cunsolo, Andrine Hegerberg, Manuela Coluccini (Severini 33’), Claudia Ciccotti, Lindsey Thomas, Amalie Thestrup y María Zecca. All: Elisabetta Bavagnoli.

Panchina Roma: Katia Ghioc, Graziosi, Ferrara, Pacioni, Tarantino e Vigliucci.

Venezuela (2): Lisbeth Castro (Yessica Velásquez 30’) (Nayluisa Cáceres 62’), Jaylis Oliveros (Mery Pérez 46’), Claudia Rodríguez (Yenifer Giménez 46’), Petra Cabrera (Yaribeth Ulacio 46’), María Rodríguez (Natasha Rosas 46’), Michelle Romero (Dayana Rodríguez 46’), Sonia Oneill (Bárbara Olivieri 46’) (Karelyn Capdevilla 68’), Maikerli Astudillo (Marialba Zambrano 73’), Oriana Altuve (Ysaura Viso 46’), Gabriela García (Joemar Guarecuco 46’) y Paola Villamizar (Yerline Moreno 46’). Alle: Pamela Conti.

Note: Arbitro: Luigi Pica (Italia). Stadio: Tre Fontane en Roma

(di Fioravante De Simone)