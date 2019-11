MAR DEL PLATA. – Nel “34° Festival del cinema internazionale di Mar del Plata 2019” in programma dal 9 al 18 novembre parteciperanno alcuni film italiani.

Per la sezione Autori : “Il traditore” di Marco Bellocchio, un film ambientato all’inizio degli anni ’80 che parla di una guerra tra famiglie mafiose di Totò Riina e i Corleonesi per il controllo del traffico di droga. Buscetta emigrato in Brasile viene catturato es estrditato in Italia, dove il giudice Giovanni Falcone gli offre un’alternativa di collaborare con la giustizia. Per il codice della mafia equivale a tradire.

Per la sezione Mar de Chicos: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti uno dei grandi maestri del fumetto mondiale. Un meraviglioso film d’animazione, basata sull’omonimo libro per bambini dell’italiano Dino Buzzati, “Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all’aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.”

Per la sezione Competencia Argentina : Maternal di Maura Del Pero. Trama: L’Hogar, un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, è un luogo paradossale in cui la maternità precoce di giovani madri adolescenti convive con il voto di castità delle suore che le hanno accolte, tra regole rigide e amore cristiano. Suor Paola è una giovane suora appena arrivata a Buenos Aires dall’Italia per finire il noviziato e prendere i voti perpetui. Lu e Fati, entrambe diciassettenni, sono bambine bruscamente trasformate in madri. Tre donne diverse che influenzeranno reciprocamente le proprie vite e il proprio rapporto con la maternità.

Per la sezione Autori il documentario “I diari di Angela – Noi due cineasti” (di Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi) Un documentario autobiografico La coppia più nota del cinema sperimentale italiano, composta dai coniugi Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, si è spezzata il 28 febbraio 2018, quando lei è scomparsa, a Milano. La loro lunga carriera e i loro molti lavori però sopravvivono: traendo spunto dai diari che la regista scrisse per tutta la vita e dall’ampio archivio personale di immagini dei due, Yervant ne ha assemblato un omaggio prezioso.

(di Angelo Di Lorenzo)