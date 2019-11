(ANSA) – BOLOGNA, 7 NOV – Nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo dalla serata anche sull’Emilia-Romagna, con precipitazioni previste soprattutto sui rilievi centro-occidentali e la pianura occidentale per poi estendersi all’intero territorio regionale domani, venerdì 8 novembre, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Arpae e Protezione civile hanno attivato l’allerta arancione per criticità idrogeologica per i bacini emiliani occidentali, gialla per altre zone della regione. C’è la possibilità di rovesci temporaleschi sulle zone di crinale del settore centro-occidentale, con nevicate sulle cime appenniniche.(ANSA).