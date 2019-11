(ANSA) – ROMA, 7 NOV – Il premier Giuseppe Conte ha inviato un messaggio di saluto all’iniziativa che si svolge a Firenze ‘Noi Diversamente Uguali’, dedicato alla disabilità e organizzato dal sindacato del credito Unisin Confsal esprimendo, si legge nel testo, “pieno interesse verso un tema così rilevante come quello della disabilità. Il progetto di Unisin, teso a promuovere una società più inclusiva attraverso il coinvolgimento di quei soggetti che, con impegno costante e sinergico, ricercano tutte le possibili soluzioni per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone più fragili, non può che sollecitare piena condivisione e il fondamentale impegno della politica per affrontare e risolvere questo delicato ambito”. “Il contributo di tutti – scrive ancora Giuseppe Conte – è requisito imprescindibile per ridare fiducia e prospettiva a coloro che chiedono e aspettano di vedere eliminata ogni forma di discriminazione, alle loro famiglie e alle persone che li assistono.