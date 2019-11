(ANSA) – MILANO, 7 NOV – Oggi è scattato l’obbligo dei seggiolini antiabbandono per i bambini fino a 4 anni di età. Il ministero dell’Interno ieri ha emanato una circolare in tal senso. Dal 7 novembre sarebbero infatti dovute diventare obbligatorie solo le caratteristiche tecniche, lasciando a produttori e acquirenti 120 giorni (quindi fino al 6 marzo 2020) per mettersi in regola. Lo afferma, in una nota, Aci Milano. “La legge che introduce l’obbligatorietà dei seggiolini antiabbandono è giusta – afferma il presidente Geronimo La Russa -. E’ affrettata la decisione di renderla operativa nella stagione invernale, quando il pericolo dell’aumento della temperatura in un lasso di tempo molto breve per i minori lasciati in auto è ovviamente più basso rispetto all’estate; inoltre non si conoscono ancora i criteri, inseriti nella legge finanziaria 2020, per accedere all’acquisto dei seggiolini omologati. Manca infatti il decreto del ministero dei Trasporti che indica le modalità per usufruire del bonus”. Aci ricorda che il provvedimento riguarderà 1,8 milioni di bimbi residenti in Italia: sul mercato da qui a Natale saranno disponibili alla vendita solo 250 mila seggiolini. “Con un briciolo di buon senso in più sarebbe stato meglio fare scattare l’obbligo nella data preventivata a suo tempo, il 6 marzo 2020, per dare modo a tutti (produttori, venditori e utenti) di attrezzarsi in maniera adeguata”, conclude Geronimo La Russa. (ANSA).