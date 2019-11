(ANSA) – LONDRA, 7 NOV – Riposo obbligato per la consorte dell’erede al trono britannico Camilla, costretta a rinunciare oggi su consiglio dei medici a un evento pubblico nel quale avrebbe dovuto rappresentare la famiglia reale accanto al principe Harry e a sua moglie Meghan, duchessa di Sussex. Lo rende noto Clarence House, residenza ufficiale del principe Carlo, confermando il forfait a una cerimonia di commemorazione dei caduti prevista per oggi nel Campo della Rimembranza dell’Abbazia di Westminster. La duchessa di Cornovaglia, che ha 72 anni, è alle prese con un’infezione respiratoria andata peggiorando negli ultimi giorni. L’altro ieri è stata vista in pubblico, ma da ieri sera “i medici – come si legge nel comunicato di Clarence House – le hanno detto di cancellare gli impegni” e di restare per ora in casa per le cure del caso.