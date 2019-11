CARACAS – In Venezuela, ci sono due cose che attendono i tifosi della “pelota”: l’inizio della stagione della Liga Venezolana de Baseball (LVBP) e le gare tra Navegantes del Magallanes e Leones del Caracas, il denominato “duelo entre los eternos rivales”. Queste sono le due formazioni con più scudetti e più tifosi della LVBP.

Oggi, alle 19:00, nello stadio Universitario della UCV ci sarà la prima delle sei sfide tra queste due squadre nella stagione. Quella che andrà in scena sul diamante capitolino sarà la sfida numero 800 tra Leones e Navegantes.

La rivalità tra queste due franchigie risale al 1942, per la precisione al 31 ottobre di quell’anno, allora Magallanes e Cervecería Caracas si affrontarono per la prima volta. Per la cronaca la gara fu vinta dai ‘magallaneros’ con risultato di 4-0. Quest’incontro fu visto dai tifosi dell’epoca, come la continuazione della rivalità tra Magallanes e Royal Criollos degli anni ’30. Cerveceria Caracas aveva ereditato la stessa filosofia dei Royal: quella di avere nel roster solo ‘peloteros’ venezuelani.

La rivalità tra queste de squadre é cosí grande che si rispecchia anche nel conteggio dei precedenti. I Leones prendono in considerazione anche le sfide tra Cerveceria-Magallanes, mentre la franchigia dello stato Carabobo non la aggiunge nelle proprie statistiche.

Quella che andrà in scena stasera alle falde dell’Ávila sarà la 66 serie tra queste storiche squadre della “pelota” venezuelana. Il Magallanes domina la denominata “serie particular” con 397 vittorie contro le 388 dei “melenudos”. In 14 occasioni hanno pareggiato. Delle 65 serie disputate fino ad oggi i Navegantes si sono imposti in 32 occasioni ed il Leones 28, in 14 occasioni é finita in parità.

Mentre stando alle statistiche del Magallanes la serie particular ha il seguente score: 352 vittorie per i “turcos” e 333 per i Leones. I tifosi hanno potuto letteralmente godersi di tre finali tra queste due franchigie nelle stagioni: 1993-1994, 1996-1997 e 2009-2010. Il Magallanes ha vinto le prime due.

Per la sfida di stasera sono stati annunciati i seguenti lanciatori: il dominicano Eduard Reyes (Magallanes) e Francisco Carrillo (Leones).

Siamo nell’era del villaggio globale. Eppure conta ancora il piccolo mondo quotidiano, il panettiere, l’amico al bar, i colleghi d’ufficio. Navighiamo e chattiamo, ma è il rapporto con chi abbiamo vicino che cambia il nostro umore. Ecco perché, un Caracas-Magallanes conta di più di ogni altra gara, perché il risultato di stasera nel suo piccolo per i ‘fanaticos’ di queste due squadre, cambierà la qualità della vita di molti, almeno per qualche giorno.

(di Fioravante De Simone)