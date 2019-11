(ANSA) – ROMA, 7 NOV – Un ospedale gestito da Medici Senza Frontiere (Msf) a Mocha, in Yemen sudoccidentale, è stato parzialmente distrutto ieri sera durante un attacco aereo che ha colpito gli edifici circostanti, tra cui un deposito militare. Lo riferisce Msf in un comunicato. Al momento dell’attacco, nella struttura c’erano 30 pazienti e 35 membri dello staff. Fortunatamente non ci sono state vittime e tutti sono stati rapidamente evacuati. La maggior parte dei pazienti stabili ha potuto lasciare l’area in modo autonomo, mentre alcuni pazienti critici, tra cui due bambini appena nati, sono stati trasferiti dalle équipe di MSF in un altro ospedale.L’ospedale di Msf è stato gravemente danneggiato dalle esplosioni. La farmacia è stata incendiata e gli uffici distrutti, mentre devono ancora essere valutati i danni ad alcuni edifici tecnici tra cui quello che ospitava il generatore di corrente. Le finestre dell’ospedale si sono frantumate per la potenza delle esplosioni. Le attività mediche nell’ospedale sono state sospese.