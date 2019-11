PARIGI. – “Quella che stiamo vivendo è la morte cerebrale della Nato”. Parole pesanti, che spiazzano tutti quelle di Emmanuel Macron. Il presidente francese ha sparato a zero sulle condizioni attuali dell’Alleanza atlantica in un’intervista all’Economist.

“Parole d’oro” per Mosca, che ha esultato per l’uscita del capo dell’Eliseo. Mentre Angela Merkel, che proprio oggi riceveva a Berlino il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ha bacchettato il francese: “Troppo drastico”.

Nella sua intervista, Macron è partito dal tema dell’ormai impossibile intesa fra Stati Uniti ed Europa, facendo l’esempio del comportamento unilaterale della Turchia, membro Nato, in Siria: “Ciò a cui stiamo assistendo è la morte cerebrale dell’Alleanza”, ha sentenziato il capo dell’Eliseo, secondo cui “non c’è alcun coordinamento delle decisioni strategiche degli Stati Uniti con i partner della Nato. E senza coordinamento assistiamo ad un’aggressione di un altro partner della Nato, la Turchia, in una zona in cui sono in gioco i nostri interessi”.

Per Macron, “quanto successo è un problema enorme” e bisogna “chiarire adesso quali sono le finalità strategiche” dell’Alleanza atlantica.

L’interrogativo più inquietante del presidente francese è quello sul futuro dell’articolo 5 del Trattato, quello sulla solidarietà militare fra i Paesi membri se uno viene attaccato: “Cosa sarà domani l’articolo 5? Se il regime di Assad decide di rispondere alla Turchia, noi ci impegniamo? é una domanda reale”, si interroga.

“Noi ci siamo impegnati – nota- per lottare contro l’Isis. Il paradosso è che la decisione americana di ritirarsi dal nord della Siria e l’offensiva turca hanno lo stesso risultato: il sacrificio dei nostri partner sul terreno che si sono battuti contro l’Isis, le Forze democratiche siriane”.

Macron ha aggiunto che è ora di non pensare più all’Europa come “un mercato” ma di tornare all’idea di “una comunità”, altrimenti “il rischio è grande, quello di scomparire geopoliticamente”.

A Berlino, da Angela Merkel, c’era Stoltenberg ed è stato inevitabile per la cancelliera prendere le distanze dal partner francese: “Non credo che un giudizio intempestivo come questo sia necessario – ha sottolineato senza mezzi termini – anche se abbiamo dei problemi, anche se dobbiamo rimetterci in sesto”.

Le frasi usate da Macron sono “troppo drastiche” e “non corrispondono al mio punto di vista sulla cooperazione in seno alla Nato”, ha insistito Merkel, definendo “irrinunciabile” l’Alleanza.

Stoltenberg ha aggiunto che la Nato “rimane forte”, e che Stati Uniti ed Europa “lavorano insieme più di quanto non abbiano fatto per decenni. A poca distanza, a Lipsia, c’era il segretario di Stato americano Mike Pompeo: “La Nato resta, storicamente, una delle partnership strategiche più importanti”.

E con l’occasione ha ricordato l’esigenza espressa da Trump nel gennaio 2017 – quando dichiarò “obsoleta” la Nato – di una “miglior condivisione del peso” del finanziamento dell’Alleanza fra i partner.

In serata è giunta l’esultanza di Mosca per le parole di Macron. Parole “sincere”, come le ha definite su Facebook la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Parole “d’oro”, che “riflettono l’essenziale: una definizione precisa dello stato attuale della Nato”.

