(ANSA) – ROMA, 7 NOV – “No, non c’e’ nessuna idea di strappo. Una cosa però è chiara: noi siamo al governo non per le poltrone o per occupare posti, ma per fare. E noi sappiamo – e chiediamo – che un governo dura fino a che e’ utile all’Italia non ai partiti che ne fanno parte”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una intervista al Tg3.