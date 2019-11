(ANSAmed) – BELGRADO, 7 NOV – In Kosovo il movimento ‘Autodeterminazione’ (sinistra nazionalista) e la Lega democratica del Kosovo (Ldk, centrodestra), i due partiti di opposizione che hanno vinto le elezioni anticipate del 6 ottobre, hanno raggiunto un accordo di programma per la formazione del nuovo governo. Ne hanno dato notizia in serata i media serbi, citando Avdulah Hoti, un esponente di Ldk. Il nuovo esecutivo sarà guidato con ogni probabilità da Albin Kurti, leader di ‘Autodeterminazione’ che ha vinto le elezioni con il 26,1%, seguito da Ldk con il 24,4%. L’accordo è giunto nel giorno in cui la commissione elettorale ha annunciato i risultati finali ufficiali del voto.