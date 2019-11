(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 8 NOV – Nuovo raid vandalico al Lido comunale di Reggio Calabria. Persone non identificate, nella notte, hanno distrutto le pannellature installate per delimitare l’area di cantiere intorno alla struttura balneare per la quale l’Amministrazione comunale ha programmato una completa ristrutturazione, secondo le indicazioni concordate con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. A riferire l’accaduto è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà che, in mattinata, si è recato sul posto per verificare di persona i danni subiti dal Lido. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che stanno effettuando i necessari rilievi per ricostruire la dinamica del raid vandalico. “È evidente – ha detto Falcomatà – che chi ha prodotto questo scempio ha interesse che il Lido rimanga nello stato indecoroso in cui si trova da lungo tempo. C’è un problema di sicurezza in quell’area, questione che noi stiamo affrontando. Spero che gli autori devastazioni siano presto individuati”.