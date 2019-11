(ANSA) – BEIRUT, 8 NOV – Almeno dieci manifestanti iracheni sono stati uccisi nelle ultime ore a Baghdad e nella città meridionale di Bassora da forze di polizia durante le repressioni delle proteste anti-governative in corso da oltre un mese. Lo riferiscono media iracheni e panarabi, secondo cui 6 manifestanti sono stati uccisi a Baghdad e 4 a Bassora. Dal canto loro le autorità affermano che gli agenti hanno aperto il fuoco contro la folla dopo che non meglio precisati uomini armati hanno sparato contro la polizia. Intanto è stato ordinata per oggi, giorno di mobilitazione popolare in corrispondenza con il venerdì di preghiera comunitaria, la chiusura di tutte le principali strade di Bassora, porto iracheno sul Golfo e uno degli epicentri della protesta contro carovita e corruzione.