(ANSA) – ROMA, 8 NOV – “Gli elementi di incertezza sul governo sono estremamente gravi e sulla bocca di tutti. Non ho la minima idea se chi c’è adesso porterà alla caduta del governo”. Lo ho detto l’ex premier Romano Prodi, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. Prodi ha inoltre sottolineato che “ci sono degli elementi che spingerebbero entrambi i componenti della maggioranza ad avere di fronte tre anni di governo. Certamente dovranno prendere decisioni molto forti, importanti e concordate insieme se vogliono durare. Questa è l’analisi che posso fare dall’esterno. In questo momento si devono fare proposte molto innovative e forti affinché il Paese reagisca in modo positivo. Vediamo se questo sarà possibile”.