(ANSA) – AOSTA, 8 NOV – Prima nevicata della stagione sulle quote di media montagna in Valle d’Aosta, con le cime che circondano il capoluogo regionale che si sono imbiancate. La quota neve si attesta tra i 1.250 e i 1.400 metri. Da giovedì 7 novembre a 2.000 metri di quota ne sono caduti tra i 10 e i 20 centimetri. Le zone dove gli accumuli sono maggiori – fa sapere l’ufficio neve e valanghe della Regione – sono quelle di confine con Francia e Svizzera – dal Monte Bianco al Cervino – ma anche le valli di Cogne e Champorcher. Proprio a causa della quantità di neve caduta in Svizzera, il traforo del Gran San Bernardo è al momento chiuso ai soli mezzi pesanti, che vengono fermati nell’area di regolazione di Pollein, alle porte di Aosta. (ANSA).