(ANSA) – ROMA, 8 NOV – “Penso ai cittadini che aprono il giornale e leggono queste cose: uno magari ha il problema del figlio che non ha lavoro e deve leggere messaggi subliminali e citazioni. Dite le cose chiaramente, parlate chiaramente all’opinione pubblica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s, Luigi Di Maio, ospite di un forum ANSA, in merito alle parole di Matteo Renzi su ìl premier Conte. “Quando si ha un ruolo pubblico – ha aggiunto – bisogna essere al servizio dei cittadini e non alimentare dibattiti su questioni di palazzo”.