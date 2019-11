(ANSA) – ROMA, 8 NOV – “Juul Labs, il colosso delle e-cigarette, sospende in America la vendita di uno dei suoi prodotti più popolari, quello aromatizzato alla menta. La decisione è stata presa alla luce di alcuni recenti studi che confermano la diffusione di questi prodotti tra i teenager americani, fonte di preoccupazione per le autorità federali che si apprestano ad agire. Nei prossimi giorni è atteso un divieto temporaneo sulle e-cig aromatizzate da parte dell’amministrazione Trump. L’azienda sosterrà le regole che saranno emanate prossimamente dalla FDA. Lo stop alla vendita dei prodotti alla menta non riguarderà le attività del mercato italiano e nel resto del mondo. Juul Labs – spiega in una nota – continuerà “a sviluppare e fornire evidenze scientifiche per supportare l’utilizzo di prodotti aromatizzati, con la convinzione che questi ricoprano un ruolo significativo nell’aiutare i fumatori adulti ad allontanarsi dalle sigarette tradizionali. Ciò insieme alle misure più rigorose per combattere la diffusione tra i giovani”.