(ANSA) – MILANO, 8 NOV – “L’Ippodromo Snai San Siro è ormai un modello virtuoso a livello nazionale per il rilancio delle strutture ippiche”. Fabio Schiavolin, ad di Snaitech, è soddisfatto per il bilancio della 132ma stagione del galoppo milanese, quella “della consacrazione”, che si chiude domenica con una festa a tema rinascimentale e ha registrato 120.600 presenze (+10% di crescita) nelle 67 giornate di corse, e 270mila (+30%) contando anche gli ingressi registrati per il Leonardo Horse Project, le giornate Fai, i concerti e le iniziative collaterali (dal 22 novembre al 6 gennaio si trasformerà nel “più grande villaggio di Babbo Natale mai realizzato in Italia”).