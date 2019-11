(ANSA) – ROMA, 8 NOV – Un numero di incendi boschivi “senza precedenti”, secondo le autorità locali, sta devastando lo stato australiano del New South Wales, nel sud-est del Paese. Sono più di 90 i focolai, alimentati dal vento. La Bbc dà notizia di persone intrappolate nelle loro case in diversi luoghi, mentre i soccorsi non riescono a raggiungerli a causa della forza degli incendi. “Non abbiamo mai visto così tanti incendi contemporaneamente a livello di allarme d’emergenza”, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco locali Shane Fitzsimmons. Le autorità hanno schierato più di 1.000 pompieri e 70 aerei per salvare “quante più persone possibile”, ha affermato Fitzsimmons.