(ANSA) – PECHINO, 8 NOV – “Oggi piangiamo la perdita di un combattente per la libertà a Hong Kong, non lasceremo indietro nessuno – quello che iniziamo insieme, finiamo insieme. Date le perdite subite dalla società di Hong Kong lo scorso mese, il governo deve pagare il prezzo”. Lo ha scritto su Twitter Joshua Wong, leader del movimento degli ombrelli del 2014 e tra gli attivisti più in vista del fronte pro-democrazia di Hong Kong, dopo la morte dello studente di 22 anni Chow Tsz-lok.