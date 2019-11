(ANSA) – ROMA, 8 NOV – Nemanja Matic è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter e di Antonio Conte, che lo ha avuto alle proprie dipendenze quando allenava il Chelsea e ne conserva un buon ricordo. Il centrocampista di origine serba, con ogni probabilità, si separa dal Manchester United a gennaio e, a quel punto, sarebbe pronto per rispondere alle sirene nerazzurre. Matic, secondo quando riporta Evening News, gradirebbe la destinazione italiana. Il centrocampista serbo, classe 1988, ha un contratto con i ‘Red Devils’ in scadenza il 30 giugno 2020, nell’attuale stagione ha collezionato in totale 5 presenze (3 in campionato e 2 in coppa), senza segnare reti.