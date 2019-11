(ANSA) – ROMA, 8 NOV – In Bundesliga è tempo di ‘Der Klassiker’: appuntamento domani alle 18,30 sul terreno dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera fra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, reduce dalla vittoria con ribaltone in Champions League contro l’Inter (3-2 da 0-2). Oggi ha parlato in conferenza stampa l’allenatore ad interim dei bavaresi, Hans-Dieter Flick, che ha ribadito come sia “assolutamente indispensabile battere il Borussia Dortmund”. “Mi aspetto una partita di assoluto livello – le parole del tecnico che ha preso il posto del collega croato Niko Kovac – giocata da compagini che dispongono di giocatori di un certo calibro. Affronteremo una squadra forte tecnicamente e molto veloce, che va fermata. I giocatori si stanno preparando al meglio, sono consapevoli dell’importanza dell’impegno. Penso che vinceremo”.