(ANSA) – FIRENZE, 8 NOV – La sala della protezione civile regionale ha esteso all’intera giornata di oggi il codice giallo emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti nel centro-sud della Toscana, costa e isole e un nuovo codice giallo è previsto per domani, sabato, per l’arcipelago e tutto il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno fino alla Maremma. Domani è prevista in nottata la possibilità di rovesci sparsi, più probabili sui settori occidentali, dove potranno assumere carattere localmente temporalesco. Per il resto della giornata fenomeni per lo più concentrati sulla costa centro-meridionale, in Arcipelago e tra le province di Siena e Grosseto. Su costa e Arcipelago i temporali potranno risultare localmente forti.(ANSA).