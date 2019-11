(ANSA) – ROMA, 8 NOV – “Juergen Klopp ha in mano la migliore squadra del mondo, il Liverpool nella passata stagione è stato il miglior rivale di sempre che ho affrontato da quando alleno. In ogni caso, noi proveremo a vincere e a imporre il nostro gioco, come del resto cerchiamo sempre di fare contro qualsiasi avversario”. In poche frasi, Pep Guardiola riassume i timori e le ambizioni in vista della sfida del Manchester City sul campo dei ‘Reds’ campioni d’Europa in carica. Appuntamento nella splendida cornice di Anfield Road domenica, con fischio d’inizio alle 17,30. In conferenza stampa, Guardiola ha inoltre fatto il punto sulla situazione infortunati, a cominciare dal portiere brasiliano Ederson, che è stato costretto a rimanere negli spogliatoi mercoledì sera a San Siro in Champions contro l’Atalanta. “Domenica non ci sarà – ha detto l’allenatore spagnolo -. Claudio Bravo è un ragazzo eccezionale e sarà chiamato a sostituirlo fra i pali in questa sfida fra prima e seconda della Premier. Bravo ha vinto tanto”.