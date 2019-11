(ANSA) – GENOVA, 8 NOV – Sono cinque i giocatori indisponibili in casa Genoa per la sfida di domani sera al San Paolo contro il Napoli. Tra i 23 convocati dal tecnico Thiago Motta infatti, oltre al convalescente Sturaro e all’attaccante Kouamé impegnato in Egitto con la nazionale Under 23 della Costa D’Avorio per la Coppa D’Africa di categoria, non rientrano Favilli e Criscito che si sono allenati in settimana con i compagni, ma sono assenti da alcune settimane per problemi muscolari e dunque il tecnico ha preferito non rischiare. Forfait durante la rifinitura invece per Saponara non al meglio.