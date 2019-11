(ANSA) – ROMA, 8 NOV – Prima convocazione in nazionale per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, il difensore del Brescia Andrea Cistana e l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini: sono le novità delle convocazioni di Roberto Mancini per le prossime due sfide delle qualificazioni a Euro 2020 con Bosnia (venerdì 15 a Zenica) e Armenia (lunedì 18 novembre a Palermo). Questa la lista dei convocati. Portieri: Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu; difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, Cistana, Di Lorenzo, E.Palmieri, Florenzi, Izzo, Mancini, Romagnoli, Spinazzola; centrocampisti: Barella, Castrovilli, Jorginho, Mandragora, Verratti, Zaniolo; attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Immobile, Insigne, Orsolini.