ROMA. – Fuggono dalla propria terra perché vogliono “trovare opportunità per una vita migliore”, “studiare”, “fuggire dalla violenza”, o, tra le ragazze, da “situazioni di abuso familiare e a rischio matrimoni precoci”, e sperano di “realizzare una famiglia propria in futuro” e “fare dell’Italia solo una tappa del proprio percorso”.

E’ quanto emerge dal Rapporto “A un bivio. La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia” realizzato da Fondazione Ismu in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania e l’Università degli Studi Roma Tre in tre regioni Sicilia, Lombardia e Lazio, su incarico delle tre agenzie delle Nazioni Unite, Unicef, Unhcr e Oim.

Tra il 2014 ed il 2018 sono arrivati in Italia via mare oltre 70 mila minori stranieri non accompagnati (Msna), dei quali circa il 90% tra i 15 e i 17 anni. In Italia è in costante aumento la presenza di minori stranieri soli: a giugno del 2019 erano 7.272.

Ma cresce anche il numero di neo-maggiorenni: sono infatti circa 60 mila diventati maggiorenni nel nostro paese e, secondo le tre agenzie, hanno bisogno di sostegno in questo passaggio all’età adulta perchè devono affrontare tante sfide come discriminazioni, razzismo, difficoltà nel trovare lavoro, strozzature amministrative e carenza di informazioni in ambito legale e al tempo stesso superare i traumi emotivi.

Quindi Unicef, Unhcr e Oim chiedono all’Italia e all’Europa, con una serie di raccomandazioni, di facilitare la vita di questi ragazzi, in primis con una con “una strategia intersettoriale” per incrementare e opportunità di inclusione sociale dei giovani rifugiati e migranti. Nella ricerca sono stati coinvolti 185 ragazzi, 85 minori e 100 maggiorenni, provenienti prevalentemente da Gambia ed Egitto e fare da intervistatori un gruppo di Msna maggiorenni.

Dalle risposte è emerso che sul piano del lavoro i maschi maggiorenni vogliono fare il fabbro, il parrucchiere, il cuoco, il meccanico, il cameriere, l’idraulico e l’elettricista, mentre le ragazze maggiorenni sognano di fare la poliziotta, l’ingegnere, il medico, l’avvocato.

“La differenza tra un rifugiato o migrante di 17 anni fuggito da conflitti o violenze e uno di 18 anni che ha vissuto le medesime traumatiche esperienze è trascurabile – afferma Anna Riatti, Coordinatrice Unicef del programma per bambini e adolescenti migranti e rifugiati in Italia – La potenziale perdita di sostegno continuo destinato a decine di migliaia di giovani dovuta a una distinzione artificiosa basata sull’età, esporrà questi ultimi al rischio ulteriore di isolamento sociale, violenze, abusi e futuro incerto”.

Per Roland Schilling, Rappresentante Regionale Unhcr per il Sud Europa “rendere meglio i fattori che favoriscono od ostacolano una transizione positiva dall’essere un minore rifugiato al divenire un adulto indipendente, autonomo e resiliente, aiuterà gli Stati a incrementare gli sforzi volti non solo a proteggere i minori rifugiati, ma anche a permetterne la transizione positiva verso l’età adulta”.

“Il valore aggiunto di questa ricerca – ha sostiene Laurence Hart, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento Oim per il Mediterraneo – è duplice: da un lato sottolinea le vulnerabilità e i rischi a cui sono esposti i minori separati e non accompagnati nella fase di transizione all’età adulta, dall’altro, allo stesso tempo, ne rimarca i punti di forza, la capacità di agire e di essere resilienti, nonché il potenziale. Inoltre, essa mette in evidenza le buone prassi da diffondere” come relazioni positive con i propri pari e i propri tutori; accesso a istruzione, formazione professionale e opportunità occupazionali, ma anche alloggi sicuri e adeguati.

